Le Département de la Côte-d’Or accueille 22 nouveaux apprentis

Le Département de la Côte-d’Or accueille cette année de nouveaux apprentis. Au total, 22 jeunes ont été reçus jeudi 10 septembre à l’Hôtel du Département, à Dijon, par Martine Eap-Dupin, vice-présidente chargée des Ressources humaines. Ils effectuent leur formation en alternance au sein de différents services de la collectivité.





Cette nouvelle promotion marque la 30e année consécutive durant laquelle le Département accueille des apprentis. Depuis 1994, près de 450 jeunes ont ainsi été formés aux différents métiers de la fonction publique territoriale.





Des apprentis dans plusieurs services





Les 22 nouveaux apprentis seront accueillis dans plusieurs secteurs de la collectivité. Certains effectueront leur alternance dans les collèges, d’autres dans les services sociaux ou informatiques, ainsi qu’au Laboratoire départemental. Chaque apprenti sera accompagné par un maître d’apprentissage tout au long de l’année. Cet accompagnement doit les aider à construire leur avenir professionnel.





«L'apprentissage constitue une démarche gagnant-gagnant : il offre au jeune l'opportunité d'acquérir une qualification, une expérience professionnelle et une meilleure insertion dans l'emploi, et il permet à la collectivité de transmettre ses savoir-faire, de développer les compétences dont elle a besoin et de préparer ses futurs recrutements,» rappelle François Sauvadet, président du Conseil départemental.











