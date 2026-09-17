Les Boutiques de Saint-Quentin brillent sur la scène nationale. La fédération de commerçants de la ville axonaise a remporté le trophée du commerce 2026 dans la catégorie Prix des unions de commerçants – De 10 000 à 100 000 habitants. Les Boutiques de Saint-Quentin ont reçu leur trophée à Paris lors d'une cérémonie qui a eu lieu au ministère du Travail et des Solidarités. Portés par le réseau des CCI, les Trophées du Commerce ont pour ambition de valoriser les commerces et services de proximité qui se distinguent notamment par leur capacité à innover, leur engagement en faveur du développement durable, la qualité de leur activité ou encore leur contribution au dynamisme de leur territoire.

Des actions pour le commerce de proximité

L'association de Saint-Quentin a notamment mis en place "Ma Saint-Quentinoise", une carte de fidélité à portée de main, alliant praticité, économies et engagement local. En plus de cumuler des euros à chaque achat dans les commerces partenaires, la carte offre la possibilité de bénéficier de temps de parking gratuit dans certaines zones de Saint-Quentin, rendant ainsi les visites en centre-ville encore plus pratiques. En avril dernier, les Boutiques de Saint-Quentin avaient déjà été désignés lauréats régionaux des Hauts-de-France. Désormais, cette distinction nationale vient saluer le dynamisme et l'engagement des commerçants saint-quentinois et toutes les actions menées au quotidien pour faire vivre et rayonner le commerce local.