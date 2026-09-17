Le Havre : livraison imminente pour le nouveau centre d’art de 1600 m2

Les travaux sont dans les temps. Dans quelques semaines, le centre d’art contemporain Le Portique, au Havre, prendra ses nouveaux quartiers. Un projet initié de longue date. «En 2019, la ville a lancé l’appel à projets «Réinventer le Havre», retrace Patrick Lebret, le directeur et fondateur de la structure. À cette occasion, j’avais déjà proposé de déménager Le Portique dans l’espace Graillot. Nous avions été finalistes du concours, mais le projet n’avait finalement pas été retenu pour des questions de financement. Lorsqu’Édouard Philippe est revenu de Matignon (en 2020, ndlr), je lui ai présenté le projet. Il a tout de suite été séduit par l’idée.»

14 millions d’euros investis

Ce déménagement s’accompagne d’un changement de nom. Rebaptisé Centre d’exposition Antoine-Rufenacht, du nom de l’ancien maire du Havre, le futur équipement culturel s’étendra sur 1600 m2, triplant sa surface actuelle. «Cette extension va nous permettre de proposer des expositions de plus grande envergure et des actions de médiation beaucoup plus ambitieuses», souligne Patrick Lebret. Le site intégrera une boutique de 100 m2 et un espace de restauration de près de 300 m2. La privatisation des espaces événementiels contribuera également à la diversification des revenus. 14 millions d’euros ont été investis dans cette reconfiguration, avec le soutien de l’Europe, du Département et de l’agglomération havraise.

Le centre d’art prévoit de renforcer ses effectifs pour atteindre une dizaine de collaborateurs. Il changera également de statut pour passer en régie municipale. Une étape qui actera la fin de l’association Le Portique, après deux décennies d’existence. «L’association a toujours dépendu essentiellement des subventions publiques, or actuellement, ces subventions ne vont pas en augmentant, explique Patrick Lebret. Ce nouveau statut nous assure un fonctionnement avec des budgets plus importants.» Les synergies avec les autres lieux culturels de la ville comme le Musée d’Art Moderne André Malraux (MuMa), situé non loin de là, devraient également en être facilitées.

«Un nouveau centre d’art, aujourd’hui, c’est rare»

La ligne artistique, elle, ne changera pas, assure Patrick Lebret, qui reste à la tête de l’établissement. «Le Portique est reconnu au niveau national, c’est une structure bien identifiée. Notre premier chantier sera de le repositionner, avec son nouveau nom. Il faudra lier l’historique du Portique pour le projeter dans le nouveau centre d’art.» L’inauguration aura lieu le 11 décembre. Le premier artiste invité à prendre possession des lieux sera le sculpteur Jean-Marie Appriou, dont les œuvres ont été exposées dans les plus prestigieux musées à travers le monde.

«Un nouveau centre d’art en France, aujourd’hui, c’est rare, conclut Patrick Lebret, car les budgets se réduisent. C’est une chance importante pour les Havrais, pour les Normands, et même au-delà. C’est un signal fort envoyé par la Ville.»