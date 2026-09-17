Environ 30 tonnes de protoxyde d'azote ont été interceptées lors d'une saisie record à l'occasion d'un contrôle routier à Montauban (Tarn-et-Garonne) puis d'une perquisition dans le Gers, a-t-on appris jeudi de sources concordantes, confirmant une information du quotidien Le Parisien.

Selon une source policière, les douaniers ont d'abord mis la main sur une cargaison de 13 tonnes de protoxyde d’azote dans un camion au péage de Montauban-nord, l'audition du chauffeur permettant ensuite de perquisitionner lundi un local à l’Isle-Jourdain (Gers) pour y saisir 17 tonnes supplémentaires, selon une source proche du dossier.

La Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Bordeaux est désormais chargée du dossier et, dans un communiqué, le parquet local a précisé que le volume saisi était de 29 tonnes, soit 6.000 bouteilles représentant une valeur marchande de 665.000 euros.

Le camion intercepté, immatriculé en Lituanie et propriété d'une entreprise de ce pays, était en provenance de Barcelone et devait poursuivre sa route vers la région parisienne, selon la source proche du dossier.

Son chauffeur, "un homme de 32 ans de nationalité biélorusse", a indiqué le parquet, a été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte ce jeudi pour "importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession illicite en bande organisée de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I ou II ou classée comme psychotrope", "exécution en bande organisée d’un travail dissimulé", "blanchiment aggravé" et "participation à une association de malfaiteurs".

Il a en outre été placé en détention.

"Les investigations ont maintenant pour objectif de mettre à jour la structure au sein de laquelle s'inscrit cette importation massive de protoxyde d’azote et d’identifier les complices et donneurs d'ordres", a ajouté le parquet.

Le protoxyde d'azote, gaz notamment utilisé en cuisine ou en médecine, a vu son usage détourné du fait de ses effets psychoactifs courts après inhalation, malgré de graves risques pour la santé.

En application de la loi Ripost, la vente de ce gaz sera interdite et l'inhalation passible d'un an d'emprisonnement à partir du 1er février 2027.

A Paris, le préfet de police Patrice Faure a qualifié la consommation de protoxyde d'azote de "vraie plaie qui s'est développée à une vitesse grand V" avec "déjà 26 tonnes saisies" depuis le début de l'année dans l'agglomération parisienne, dans un entretien début septembre à l'AFP.

En février 2026, c'est également à bord d'un poids lourd lituanien, lui aussi conduit par un Biélorusse, qu'environ 7,2 tonnes de protoxyde d'azote avaient été découvertes dans un camion à Narbonne (Aude).