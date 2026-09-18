Une formation à l’IA conçue par les industriels et pour eux histoire de répondre réellement à leurs besoins en matière d’Intelligence artificielle (IA).

Le Pôle Formation UIMM Lorraine de Maxéville propose, depuis cette rentrée, six modules de formation graduels autour de l’IA : découvrir l’IA en industrie, stratégie IA et transformation, l’IA pour les fonctions support ; l’IA en production et opérations, Data, SI et cybersécurité, diagnostic IA en entreprise.

Le contenu de ces modules a été défini à partir des besoins exprimés directement par les industriels lors d’ateliers organisés au printemps.

Attentes du terrain

«Chaque thématique a fait l’objet d’une priorisation collective selon une matrice "Urgent / Important", puis d’un vote des participants. Les six modules retenus sont ainsi le reflet fidèle des attentes du terrain et des enjeux concrets rencontrés par les entreprises industrielles», explique le Pôle Formation UIMM Lorraine.

«Au-delà de cette nouvelle offre destinée aux industriels, cette démarche constitue également un levier de transformation pour le pôle formation UIMM Lorraine. Notre objectif est de nous positionner aux meilleurs standards de l’IA, aussi bien pour nos apprentis, nos stagiaires, nos formateurs, nos tuteurs que dans nos partenariats», assure Fanny Feller, directrice générale du Pôle Formation UIMM Lorraine.