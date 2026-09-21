Social
Beauvais (60) Beauvais (60)
En bref

À Beauvais, la CPAM de l’Oise présente ses métiers aux lycéens

Le 22 septembre 2026, la CPAM de l’Oise rencontrera les élèves du lycée Saint-Vincent-de-Paul à Beauvais dans le cadre de la quatrième Semaine de l’emploi à la Sécurité sociale. La rencontre portera sur l’Assurance Maladie, ses métiers ainsi que les possibilités de stages, d’alternance et d’emploi.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© CURIOS- Adobe Stock

© CURIOS- Adobe Stock

Par M.H
La Gazette Oise
Publié le 21 septembre 2026 - Mis à jour le 21 septembre 2026

Les Hauts-de-France accueillent, du 21 au 25 septembre 2026, la quatrième édition de la Semaine de l’emploi à la Sécurité sociale. Plusieurs organismes prennent part à cet événement à travers sept rendez-vous organisés à Beauvais, Roubaix, Arras, Saint-Quentin, Wazemmes et Wormhout et dans la Somme.

À Beauvais, la CPAM de l’Oise participe à cette opération avec un rendez-vous destiné aux élèves du lycée Saint-Vincent-de-Paul, situé boulevard du Général-de-Gaulle. La rencontre aura lieu le 22 septembre, de 14 heures à 17 heures.

Découvrir les métiers et les possibilités professionnelles

Cette intervention permettra aux lycéens de découvrir l’Assurance Maladie et les différents métiers qui y sont exercés. Les échanges porteront également sur les perspectives d’évolution et la construction d’un projet professionnel. La CPAM de l’Oise présentera notamment les possibilités de stages, d’alternance et d’emploi. Les élèves pourront également échanger sur leur futur projet professionnel.

La Semaine de l’emploi à la Sécurité sociale est organisée partout en France. Elle vise à faire connaître plus de 80 métiers au service de la solidarité nationale ainsi que les opportunités professionnelles proposées. 