Le projet vise à adapter le site aux besoins actuels en matière de logement et d’accompagnement des personnes qui y résident. L’inauguration se déroulera en présence notamment de Jérôme Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, de Nicolas Zitoli, président de BATIGÈRE et d’AMLI, et de Guillaume Godey, président d’Eurométropole Metz Habitat, ainsi que de représentants de l’État, d’élus, de partenaires institutionnels et financiers, d’entreprises et d’acteurs associatifs.

Un chantier mené sur plusieurs années

Portée par Eurométropole Metz Habitat en qualité de maître d’ouvrage, l’opération a nécessité plusieurs années de travaux et de coordination entre les différents acteurs concernés. La cérémonie permettra notamment de revenir sur les différentes étapes du chantier et sur les changements apportés au site de Metz-Blida, tout en donnant la parole aux personnes et aux acteurs ayant participé à sa transformation.



