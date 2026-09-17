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Metz-Blida : un ancien foyer de travailleurs migrants transformé en lieu de vie

AMLI et Eurométropole Metz Habitat inaugureront, vendredi 18 septembre 2026 à 9h30, le site de Metz-Blida, situé au 23 avenue de Blida à Metz. L’opération porte sur la transformation d’un ancien Foyer de Travailleurs Migrants, construit il y a plus de cinquante ans.

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© Arsy Studio / Adobe Stock (Généré à l’aide de l’IA)

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Par LGFR
La Gazette Moselle
Publié le 17 septembre 2026

Le projet vise à adapter le site aux besoins actuels en matière de logement et d’accompagnement des personnes qui y résident. L’inauguration se déroulera en présence notamment de Jérôme Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, de Nicolas Zitoli, président de BATIGÈRE et d’AMLI, et de Guillaume Godey, président d’Eurométropole Metz Habitat, ainsi que de représentants de l’État, d’élus, de partenaires institutionnels et financiers, d’entreprises et d’acteurs associatifs.

Un chantier mené sur plusieurs années 

Portée par Eurométropole Metz Habitat en qualité de maître d’ouvrage, l’opération a nécessité plusieurs années de travaux et de coordination entre les différents acteurs concernés. La cérémonie permettra notamment de revenir sur les différentes étapes du chantier et sur les changements apportés au site de Metz-Blida, tout en donnant la parole aux personnes et aux acteurs ayant participé à sa transformation.