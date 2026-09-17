La Région Hauts-de-France a inauguré la Semaine européenne de la mobilité ce mercredi 16 septembre à 10h au hall de la gare de Saint-Omer. Portée par les élus Olivier Engrand, Laurent Denis et Francis Marquant, cette initiative propose jusqu’au 22 septembre des offres tarifaires attractives et des actions de sensibilisation pour inciter l’ensemble des citoyens à adopter des transports durables. En présence d’élus locaux et régionaux, cet événement a permis de dévoiler une série d’offres de transports à tarifs réduits et des animations solidaires visant à encourager les habitants à tester de nouvelles solutions de déplacement au quotidien.

Des incitations tarifaires pour booster l'usage des transports régionaux

Placée sous le thème « La mobilité pour tous », cette édition cible l'accessibilité économique et géographique des réseaux régionaux. Pour encourager le report modal, la Région déploie un panel d’offres promotionnelles agressives. Durant sept jours, la carte Pass Pass est rendue gratuite pour toute première demande. De plus, les usagers bénéficient de billets de TER à prix réduits et de trajets en car régional plafonnés au tarif unique de 2 euros par jour. L'objectif est de démontrer la viabilité budgétaire des alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements domicile-travail et d'études.

L’accessibilité et la solidarité locale au cœur des initiatives

Le volet pratique et solidaire de cette journée s'est concrétisé grâce à des ateliers de l’association DEFI Mobilité, structure du réseau « Ma Mobilité 62 » soutenue par la Région. Le public, notamment les seniors, a pu participer à des remises à niveau du code de la route, des tests de sécurité routière sur simulateur ainsi qu'à une vente de vélos d'occasion accompagnée d'ateliers de réparation. En combinant micro-mobilité et infrastructures ferroviaires, la Région entend pérenniser ces pratiques pour désenclaver les territoires.











