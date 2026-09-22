À Metz, la Semaine bleue met les seniors à l’honneur

De nombreuses activités gratuites, accessibles pour la plupart sur inscription, seront proposées tout au long de la semaine. Le programme débutera lundi 5 octobre par une conférence consacrée à la mémoire. Mardi, la Journée nationale des aidants permettra de mettre en lumière leur rôle et leurs besoins.

Mercredi, une marche intergénérationnelle accessible aux personnes à mobilité réduite, baptisée « La Mobil’Aînés », réunira les participants. Jeudi, l’événement Numérique en communs abordera l’intelligence artificielle et l’innovation en santé. Vendredi, le spectacle « On est toujours là », présenté par Seniors en scène, animera la soirée.

Samedi, une séance du film « N’avoue jamais » sera organisée, avant une visite des coulisses de l’architecture du Centre Pompidou-Metz dimanche. Pendant toute la semaine, le musée proposera également l’offre « une place achetée, une place offerte », invitant les seniors à profiter de la programmation culturelle.