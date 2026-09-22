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À Metz, la Semaine bleue met les seniors à l’honneur

La Semaine bleue, rendez-vous annuel consacré aux retraités et aux seniors, se déroulera à Metz du 5 au 11 octobre 2026. Labellisée Ville amie des aînés, la commune organise cette semaine avec son Centre communal d’action sociale afin de valoriser la place des personnes âgées et de promouvoir un vieillissement actif, en bonne santé et favorable à une meilleure qualité de vie.


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© Ievgeniia / Adobe Stock (Généré à l’aide de l’IA)

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Par LGFR
La Gazette Moselle
Publié le 22 septembre 2026

De nombreuses activités gratuites, accessibles pour la plupart sur inscription, seront proposées tout au long de la semaine. Le programme débutera lundi 5 octobre par une conférence consacrée à la mémoire. Mardi, la Journée nationale des aidants permettra de mettre en lumière leur rôle et leurs besoins.

Mercredi, une marche intergénérationnelle accessible aux personnes à mobilité réduite, baptisée « La Mobil’Aînés », réunira les participants. Jeudi, l’événement Numérique en communs abordera l’intelligence artificielle et l’innovation en santé. Vendredi, le spectacle « On est toujours là », présenté par Seniors en scène, animera la soirée.

Samedi, une séance du film « N’avoue jamais » sera organisée, avant une visite des coulisses de l’architecture du Centre Pompidou-Metz dimanche. Pendant toute la semaine, le musée proposera également l’offre « une place achetée, une place offerte », invitant les seniors à profiter de la programmation culturelle.