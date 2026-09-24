Le Groupement Hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle (GHEMM) lance une campagne de bourses d’études à destination des étudiants en dernière année de soins infirmiers (IFSI). De janvier à juin 2027, les bénéficiaires percevront une rémunération mensuelle d'environ 1 770 euros net, soit l'équivalent d'un salaire d'agent des services hospitaliers (ASH). En contrepartie, les futurs professionnels s'engagent à travailler au sein du groupement pour une durée égale à trois fois la période de perception de l'aide.

Une stratégie d'attractivité et de fidélisation locale

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de recrutement active pour le GHEMM, qui réalise plus de 300 embauches par an. En s'associant également aux opportunités du CHRU de Nancy, établissement support du GHT Hôpitaux Sud Lorraine qui emploie 9 100 agents, le dispositif offre de solides perspectives d'évolution, de titularisation et de formation permanente. Les candidats ont jusqu'au 16 octobre pour envoyer leur dossier (CV, lettre de motivation et dossier scolaire) à la Direction des soins via l'adresse : doriane.desouza@ghemm.fr. Les entretiens de sélection se dérouleront entre le 23 novembre et le 4 décembre.

Un tremplin vers les pôles d'excellence de la région

Au-delà de l'aspect financier, ce contrat sécurise le parcours des étudiants en leur garantissant une intégration rapide sur un territoire en pleine mutation. Le CHRU de Nancy porte d'ailleurs un projet immobilier majeur à l'horizon 2030, «Le Nouvel Hôpital», visant à moderniser et regrouper ses activités de pointe. Pour les jeunes diplômés, c'est l'assurance d'évoluer au sein de filières d'excellence (cancérologie, greffes, maladies rares) tout en bénéficiant d'une politique de mobilité et de responsabilité sociétale active en Lorraine.