La Trans’ France Handicap se clôture en Meurthe-et-Moselle

L'événement avait pour objectif principal de mettre en lumière les solutions concrètes favorisant l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, un enjeu de taille pour le marché du travail régional.

Un défi de taille pour le marché du travail de Meurthe-et-Moselle

L’insertion professionnelle reste un axe de développement prioritaire pour l'économie locale. Fin décembre 2025, la Meurthe-et-Moselle comptait 4 302 demandeurs d’emploi en situation de handicap, représentant 8,5% de la demande globale du département.

Pour répondre à ce défi, le rallye a traversé plusieurs territoires pour valoriser les dispositifs d'accompagnement du secteur privé. L'initiative s'est appuyée sur la présence du Handi TRUCK, un camion-école adapté permettant de former les personnes en situation de handicap aux métiers de la route, soutenu activement par l'Agefiph et des partenaires sectoriels comme l'AFTRAL et l'OPCO Mobilités.

Des innovations techniques pour susciter des vocations professionnelles

Cette dernière étape a permis aux professionnels, entreprises et élèves de découvrir les dernières innovations en matière de compensation du handicap et d'évolutions réglementaires dans le transport et la logistique. «L’Agefiph et ses partenaires rendent visibles les solutions innovantes pour compenser le handicap en emploi», a souligné ÉmilieOukoloff, Déléguée régionale Grand Est de l’Agefiph. Selon elle, réunir les entreprises et les jeunes au sein de l'institut permet de créer «un lien concret et, qui sait, susciter des vocations !»

En connectant directement le monde économique et les futurs actifs, cet événement démontre que l'adaptation des outils de formation demeure le levier principal pour construire un marché du travail régional plus inclusif et performant.