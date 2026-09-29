Wall Street clôture en baisse, les taux touchent des sommets

La Bourse de New York a clôturé en baisse mardi, mise sous pression par la hausse continue des taux obligataires, alors que le coût d'emprunt de la dette publique des Etats-Unis à 30 ans a touché un plus haut depuis 2002.

Le Dow Jones a reculé de 0,26%, l'indice Nasdaq a lâché de 0,09% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,17%.

"Si les prix de l'énergie ont quelque peu reflué aujourd'hui, ce n'est pas le cas des rendements obligataires (...) qui continuent de constituer un frein majeur" pour le marché boursier, résume auprès de l'AFP Art Hogan, analyste de B. Riley Wealth Management.

Le rendement des bons du Trésor américain à long terme (30 ans) a touché en séance des niveaux plus vus depuis 24 ans, à 5,62%. Il a depuis reflué, à 5,58% vers 20H10 GMT.

Son équivalent à 10 ans, le plus suivi, s'établissait à 5,25%, toujours au plus haut depuis 2007.

Face aux craintes inflationnistes, nourries notamment par la guerre au Moyen-Orient, les investisseurs demandent une meilleure rémunération afin de conserver leurs marges.

"Cela suscite clairement des inquiétudes, non seulement en raison du niveau atteint par les taux, mais aussi de la vitesse à laquelle ils ont grimpé ces dernières semaines", souligne M. Hogan.

"En outre, des indicateurs économiques plus faibles qu'attendu (...) n'ont pas suffi à atténuer les pressions vendeuses sur les obligations", souligne Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers.

Le moral des consommateurs américains s'est notamment enfoncé en septembre à un niveau plus vu depuis douze ans, selon un baromètre de référence publié mardi, qui met en avant les inquiétudes autour du coût de la vie.

Les actions ont toutefois reçu un "petit coup de pouce après des propos de John Williams, président de la Fed (banque centrale américaine, ndlr) de New York", notent les analystes de Briefing.com.

Le responsable a indiqué qu'il n'y avait pas d'"urgence" à relever de nouveau les taux directeurs aux Etats-Unis, après un premier tour de vis en septembre.

Selon l'outil de veille CME FedWatch, le marché est désormais moins certain qu'un nouveau resserrement interviendra dès la prochaine réunion de l'institution, fin octobre.

La place new-yorkaise préfère un environnement monétaire souple, généralement plus favorable aux bénéfices des entreprises.

Dans ce contexte, les investisseurs attendent dans les prochains jours une volée d'indicateurs économiques qui leur permettront d'affiner leurs anticipations.

L'indice PCE d'août - jauge d'inflation privilégiée par la Fed - doit être publié mercredi, suivi vendredi des chiffres officiels de l'emploi pour le mois de septembre.

Côté entreprises, les valeurs de la tech ont terminé en ordre dispersé, alors que Donald Trump reçoit actuellement les grands patrons du secteur à la Maison Blanche.

Le président américain a affirmé qu'ils avaient signé "un accord contraignant sur le plan moral", visant à mettre en place des mesures pour réguler l'intelligence artificielle (IA).

Nvidia a reculé de 0,72% et Alphabet (Google) a perdu 0,53%, tandis que Meta (Facebook, Instagram) a gagné 3,24% et Amazon, 0,21%.

Le fabricant finlandais d'anneaux connectés Oura a par ailleurs annoncé mardi le report de son projet d'introduction à la Bourse de New York, jugeant le contexte actuel peu favorable à une telle opération.

Nasdaq