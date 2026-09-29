Pendant deux jours, élus, scientifiques, acteurs économiques et professionnels des territoires confronteront leurs expériences pour passer du constat climatique à l’action collective. Tables rondes, ateliers, témoignages et visites de terrain permettront d’examiner les solutions concrètes d’adaptation selon cinq parcours thématiques : les villes et villages, le paysage agricole, les services de la forêt, l’eau comme bien commun et la prise de recul.

La climatologue Valérie Masson-Delmotte, ancienne coprésidente du groupe de travail n° 1 du GIEC, apportera son éclairage scientifique sur les défis liés à l’adaptation au changement climatique. Un village des partenaires donnera également aux participants l’occasion de découvrir des solutions techniques et financières proposées par différents acteurs.

Piloté par la Région Grand Est et l’État, Life ADAPT’Est dispose d’un budget de 26 millions d’euros sur neuf ans, financé à 60 % par le programme européen LIFE. Il réunit 30 partenaires publics, scientifiques et économiques autour de 43 actions consacrées notamment à l’eau, l’agriculture, la forêt, les bâtiments et les infrastructures.