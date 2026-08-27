Doté de 837 millions d’euros au niveau national, ce dispositif vise à accompagner financièrement les territoires dans la mise en œuvre de projets liés à l’adaptation au changement climatique et à la préservation de l’environnement. Plusieurs types d’actions peuvent être soutenus, notamment la rénovation énergétique et l’adaptation des bâtiments publics, la prévention des risques naturels comme les inondations, le développement des mobilités durables ou encore la préservation de la biodiversité et l’amélioration du cadre de vie.

89 projets mosellans soutenus en 2025

En Moselle, le dispositif a déjà permis de soutenir plusieurs projets. En 2025, 9,9 millions d’euros de subventions du Fonds vert ont été attribués à 89 projets dans le département. Parmi eux, 18 concernaient la rénovation énergétique de bâtiments publics, quatre la prévention des inondations et six le développement de mobilités durables en zone rurale.

Pour 2026, le dispositif intègre également un soutien renforcé à l’adaptation des bâtiments publics face aux fortes chaleurs, alors que ces épisodes sont amenés à se répéter. Les collectivités et acteurs concernés peuvent dès à présent déposer leurs demandes de subvention sur la plateforme Aides-territoires.