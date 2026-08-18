Dans les Hauts-de-France, le bac jaune devient la consigne de référence pour les capsules de café en aluminium. Depuis le 1er janvier 2026, elles peuvent être déposées avec les autres petits emballages métalliques, directement en vrac, sans sac et sans les vider. Cette harmonisation intervient alors que le tri des capsules recule dans la région. Selon un baromètre Ifop réalisé pour l’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium (ARCA), 74% des habitants déclarent les trier au moins occasionnellement. Ils étaient 80% un an plus tôt. La part de ceux qui le font systématiquement atteint 55%, soit dix points de moins qu’en janvier 2025.

La nouvelle règle pourrait toutefois faciliter le geste. Selon l’étude, 96% des consommateurs régionaux se disent davantage enclins à trier avec une consigne unique. Les habitudes montrent déjà une progression du recours au bac jaune : 65% des habitants l’utilisent systématiquement pour leurs capsules, soit six points de plus qu’en 2025.

Des erreurs encore fréquentes

Le principal obstacle reste le conditionnement des capsules. Si 48% des habitants les déposent correctement dans le bac de tri, 63% continuent de les placer dans un sac fermé. Cette pratique empêche leur détection par les équipements des centres de tri et peut les orienter vers des filières non recyclables. Elle est plus fréquente qu’au niveau national, où elle concerne 38% des habitants.



Le déploiement du Projet Métal doit accompagner cette évolution. Six centres de tri des Hauts-de-France disposent déjà d’équipements capables de détecter les petits emballages en aluminium. Un septième doit rejoindre le dispositif cette année à Amiens. L’enjeu porte désormais sur l’information des habitants pour généraliser le dépôt en vrac dans le bac jaune et améliorer le recyclage des capsules.