Ce site de cinq hectares, opérationnel depuis 2001 et modernisé en 2022, comprend un centre de tri et un incinérateur. L'objectif principal est d'améliorer sa performance environnementale dans le cadre d'une gestion responsable des déchets. Pour l'année 2025, Haganis a traité 28 310 tonnes de déchets issus des collectes sélectives. Il a également atteint une valorisation énergétique de 7 871 tonnes de refus de tri. Le site a une capacité réglementaire de traitement de 120 000 tonnes par an, avec près de la moitié des tonnages provenant de l'Eurométropole de Metz.

L’exploitation du centre est encadrée par arrêtés ministériels et préfectoraux. Ceux-ci imposent des valeurs limitées aux émissions atmosphériques, leur surveillance périodique, et une vérification quant à l’absence d’impact sanitaire et environnemental.