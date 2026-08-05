Sécheresse : l'ouest de la Moselle passe en alerte renforcée

Placée en alerte sécheresse depuis le 15 juillet, la Moselle continue de faire face à une situation préoccupante. Malgré quelques épisodes pluvieux, les cours d'eau et les nappes phréatiques restent à des niveaux très inférieurs aux normales de saison, tandis que de nombreux cours d’eau sont à sec. Les fortes chaleurs et le manque de précipitations ne permettent pas d'envisager une amélioration à court terme.

Concrètement, les restrictions se durcissent pour les particuliers, les collectivités, les entreprises et les agriculteurs. L'arrosage des pelouses, espaces verts et massifs fleuris est interdit entre 10 h et 20 h, sauf pour les arbres et arbustes plantés depuis moins de deux ans. Les prélèvements d'eaux superficielles sont interdits, à l'exception de l'abreuvement des animaux. Le remplissage et la vidange des piscines collectives sont également suspendus, tout comme l'irrigation de certaines cultures en journée.

Les services de l'État rappellent également que le lavage des véhicules à domicile reste interdit. Ces mesures concernent tous les usagers, que l'eau provienne du réseau public, d'un puits ou d'un forage. Elles s'appliquent jusqu'au 31 août, sauf évolution de la situation. Le préfet appelle chacun à réduire sa consommation d'eau afin de préserver une ressource de plus en plus fragile, tandis que les services de l'État continuent de suivre de près l'évolution de la situation hydrologique.