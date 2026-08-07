La trêve estivale, une chose que les équipes de DV Group ne connaissent pas !

«De la mi-juillet à la fin août, toute nos équipes sont sur le pont pour répondre aux besoins en maintenance industrielle de nos clients», assure Gérome Bichet, le directeur de la région Grand Est de ce spécialiste de l’industrie 4.0 version ingénierie, maintenance, contrôle et accompagnement digital (25 implantations en Europe, 350 collaborateurs et un CA en 2025 de 50 millions d’euros avec une ambition de 65 millions d’euros cette année).

Basée en Lorraine avec deux implantations à Metz et plus récemment Sarreguemines, la vingtaine de collaborateurs opérant sur le périmètre Grand Est, allant de Cambrai à Mulhouse en passant par la Meurthe-et-Moselle, interviennent pendant cette période estivale chez ses quelque 120 clients industriels.

«L’implantation de nos succursales, nous permet d’être au maximum à une heure, une heure trente de nos lieux d’intervention. Notre mission estivale consiste à entretenir, réparer, moderniser pour éviter toute défaillance lors de la reprise de la rentrée».

Et ce pour tous les secteurs industriels confondus, dans l’agroalimentaire, l’automobile ou encore la métallurgie.

Cette maintenance industrielle vitale s’accompagne d’une analyse, d’une optimisation, des différents process. Fer de lance de l’activité de DV Group.

«La maintenance estivale nous permet d’expertiser les différentes données récoltées, les analyser pour réaliser les meilleurs diagnostics. Le tout dans une vision globale, d’optimisation des process. Notre objectif est d’accompagner les industriels sur l’ensemble de leur chaîne de valeur, de la conception jusqu’à l’exploitation des équipements».

Renforcer la souveraineté industrielle

Une ligne de conduite renforcée cette année à l’échelle du groupe. DV Group participe activement à la mutation industrielle et à la digitalisation croissante du secteur industriel.

«La numérisation des process que nous proposons permet de répondre aux enjeux technologiques, organisationnels, économiques, sociétaux ou encore environnementaux auxquels les industriels doivent faire face. C’est cette convergence entre les données, les outils numériques et notre expertise terrain qui permet d’atteindre cette optimisation».

Fort de plusieurs divisions (DV Engineering, DV Maintenance, DV Control et DV Digital) renforcée par des opérations de croissance externe (acquisition des entreprises spécialisées Feanlinx et Diagram Technologies et en mai dernier de Digicad), DV Group entend permettre aux industriels européens d’affirmer cette souveraineté tant recherchée.