Bar-le-Duc : «Tours de Piste», saison 3

Une course gratuite et une bonne action. C’est le combo proposé par Harmonie Mutuelle qui organise à Bar-le-Duc sa troisième édition des «Tours de Piste», en partenariat avec la mission locale du Sud-meusien.

Et pour cause, chaque inscription se transforme en don au profit de l’association Roses Guerrières 55, engagée dans la lutte contre le cancer du sein. L’occasion pour les participants de bouger, partager un moment convivial et de soutenir une cause qui compte. Cette année, l’échauffement sera assuré par l’athlète meusien Félix Bour, spécialiste des courses de fond, de retour sur ses terres.

Si le grand public est invité à s’inscrire en nombre, un challenge entreprises récompensera celle qui mobilisera le plus de collaborateurs. Un défi relayé par la CCI Meuse Haute-Marne, partenaire de cette course solidaire où des animations autour de la santé et du bien-être seront aussi programmées.

Favoriser l’esprit d’équipe, la prise initiative, l’accomplissement et le gain de confiance en soi. Et si le sport permettait justement d’atteindre tous ces objectifs ?

À l’heure où la sédentarité est un combat à mener, les salariés et les managers peuvent jouer collectif et transpirer ensemble autour de cette course solidaire.

Inscriptions via le https://eu.jotform.com/form/261522162322344