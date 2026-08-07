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Un plan sécurité est en marche sur le Dynapôle de Ludres-Fléville

À l’image de bon nombre de zones d’activités, le Dynapôle de Ludres-Fléville demeure la cible de plusieurs vols et dégradations notamment en cette période estivale. Suite à une visite d’Yves Séguy, le préfet de Meurthe-et-Moselle mi-juillet à l’association Dynapôle-Entreprises, les prémices d’un plan d’action en matière de sécurité ont été évoquées afin de renforcer les actions déjà engagées.

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© L’Europe vue du ciel/Métropole du Grand Nancy. Un plan d’action sécurité sur le Dynapôle de Ludres-Fléville est en cours de construction.

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Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 7 août 2026 - Mis à jour le 7 août 2026

Vols, dégradations, le quotidien de nombreuses entreprises de la zone d’activités du Dynapôle de Ludres-Fléville particulièrement pendant la période estivale. Constat établi par bon nombre d’entrepreneurs à la mi-juillet à l’occasion d’une rencontre entre l’association Dynapôle-Entreprises et le préfet de Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy. 

La rencontre a permis de dresser un état des lieux et surtout de renforcer les actions déjà engagées. 

Objectif affiché : construire un véritable plan d’action associant l’État, les communes de Ludres et Fléville-devant-Nancy et les entreprises de la zone d’activités. 