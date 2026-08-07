Un plan sécurité est en marche sur le Dynapôle de Ludres-Fléville

Vols, dégradations, le quotidien de nombreuses entreprises de la zone d’activités du Dynapôle de Ludres-Fléville particulièrement pendant la période estivale. Constat établi par bon nombre d’entrepreneurs à la mi-juillet à l’occasion d’une rencontre entre l’association Dynapôle-Entreprises et le préfet de Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy.

La rencontre a permis de dresser un état des lieux et surtout de renforcer les actions déjà engagées.

Objectif affiché : construire un véritable plan d’action associant l’État, les communes de Ludres et Fléville-devant-Nancy et les entreprises de la zone d’activités.