Les métiers liés à la mobilité sont pluriels : conducteurs, routiers, mécaniciens automobiles, techniciens de maintenance ferroviaire ou encore chauffeurs de bus, métiers de la logistique ou du service après-vente automobile, etc. L’opérateur de compétences des métiers de la mobilité, l’OPCO Mobilités, réalise chaque année un bilan par région concernant les acteurs de la filière.

Transport routier, ferroviaire et automobile en tête

L’édition 2026 de ce panorama dénombre, pour la région, 148 041 salariés dans les métiers de la mobilité, tout secteur confondu, qui évoluent dans 12 689 entreprises et 17 704 établissements. Le transport routier est la première branche de la région avec plus de 83 000 salariés répartis dans 4 369 entreprises et 5 998 établissements. La parité peine à s’imposer puisque seuls 22% de femmes sont recensées.

En deuxième position, le secteur automobile avec ses 39 704 salariés. Puis, suivent le ferroviaire qui emploie 13 400 personnes ; les transports publics urbains de voyageurs (5 552 salariés) ; les ports (2 013 salariés) ; les distributeurs grossistes en boissons (1 284 salariés), etc.

On note une féminisation accrue des métiers d’opérateurs de voyages et des guides (73% de femmes sur un effectif total de 1 057 salariés). Pour l’ensemble des secteurs, 41% des salariés ont 45 ans et plus. En 2025, 38 094 personnes ont été formées en formation continue et 5 735 en alternance. La région représente 8% des effectifs formés au niveau national.

L’électrique appelle de nouvelles compétences

Mais face à la mutation que connaît la filière depuis quelques années, avec notamment le développement des véhicules électriques, les besoins en compétences évoluent. De plus, la digitalisation des outils et l'évolution des flux logistiques viennent également renforcer ces besoins.

« Les chiffres que nous publions aujourd'hui témoignent du poids économique des métiers de la mobilité en Hauts-de-France. Les transitions écologique et numérique ne sont plus des horizons, elles reconfigurent d'ores et déjà les compétences requises et les métiers eux-mêmes. Dans ce contexte, la formation professionnelle et l'alternance constituent des leviers essentiels pour maintenir la compétitivité des entreprises et permettre aux salariés de s'inscrire pleinement dans ces évolutions », observe Isabelle Maimbourg, directrice générale d'OPCO Mobilités.