Cet événement s'adresse aux entrepreneurs souhaitant mieux comprendre et élaborer leur étude financière afin de sécuriser leurs projets et préparer efficacement leurs démarches de financement. Les participants apprendront l'importance de cette étude à chaque étape de leur parcours entrepreneurial, notamment pour valider leur modèle économique, choisir les structures juridiques appropriées, et élaborer des stratégies commerciales. L'atelier mettra également l'accent sur les erreurs fréquentes à éviter, telles que les sous-estimations de charges ou les surestimations de chiffre d'affaires. En outre, les participants auront l'occasion de se familiariser avec des outils financiers essentiels et d'appliquer leurs connaissances sur des cas concrets, favorisant ainsi une approche pratique et interactive.

À travers cette initiative, la CCI Moselle poursuit sa mission d’accompagnement des entrepreneurs et des entreprises du territoire. Représentante des secteurs du commerce, de l’industrie et des services, elle intervient notamment dans le conseil aux entreprises, la formation, l’enseignement supérieur et le développement économique local.