Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché un nouveau record en clôture, à 7.757,64 points. Le Dow Jones a gagné 0,28% et l'indice Nasdaq a progressé de 1,30%.

Le marché de l'emploi aux États-Unis a perdu 23.000 emplois en juillet, selon des données officielles publiées vendredi, alors que les marchés attendaient la création de 83.000 emplois.

Les statistiques mettent aussi en avant une forte révision à la baisse des créations d'emplois en mai et juin (-103.000).

" La Réserve fédérale semblait entièrement tournée vers la lutte contre l'inflation", alimentée par le conflit au Moyen-Orient, explique à l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. "Et voilà qu'elle doit soudain tenir compte de l'autre volet de son mandat: le plein emploi. "

Ces chiffres ne "sont pas bons d'un point de vue économique, mais pour le marché, ils sont favorables aux perspectives en matière de taux d'intérêt", résume Patrick O'Hare, analyste chez Briefing.com.

Alors qu'ils anticipaient auparavant une hausse des taux dès septembre, les investisseurs tablent désormais sur un statu quo monétaire, la banque centrale souhaitant potentiellement éviter de freiner davantage l'activité.

Wall Street privilégie un environnement monétaire accommodant, favorable à la croissance des entreprises et aux investissements, d'où son optimisme.

"La hausse des taux des bons du Trésor a connu un léger répit (...) ce qui profite également aux actions", relève Art Hogan.

Le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans évoluait à 4,64% vers 20H30 GMT contre 4,68% à la clôture la veille.

Dans ce contexte, les acteurs du marché seront particulièrement attentifs la semaine prochaine aux chiffres d'inflation pour le mois de juillet.

La place américaine continue en parallèle de profiter d'une "bonne saison des résultats d'entreprises", estime M. Hogan.

Le site de location immobilière de courte durée Airbnb s'est attiré les bonnes grâces de Wall Street vendredi, s'envolant de 17,43% à 178,07 dollars.

Le groupe a fait état d'un deuxième trimestre supérieur aux attentes et partagé des prévisions pour l'été également au-dessus des anticipations.

L'éditeur de logiciels australien Atlassian a été placé sur orbite (+35,31% à 149,07 dollars), également récompensé pour ses résultats.

Le groupe d'analyse de données Palantir (+10,32% à 172,01 dollars) continuait par ailleurs de profiter de ses performances trimestrielles publiées plus tôt dans la semaine.

Côté géopolitique, les investisseurs ont semblé faire fi de la hausse des prix de l'or noir vendredi, alors que le marché pétrolier se montre de moins en moins confiant quant à la signature d'un accord au Moyen-Orient pour rouvrir le détroit d'Ormuz.

Le marché boursier "tente d'ignorer la hausse des cours (du pétrole, ndlr) autant que possible, jusqu'à ce qu'il n'y parvienne plus", estime Art Hogan.

" Le seuil des 80 dollars pour le baril de WTI (la référence américaine de brut, ndlr) semble faire figure de baromètre: tant que les cours restent en dessous, le marché tient bon à court terme", conclut l'analyste.

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