"On va faire du commerce solidaire": quelque 200 personnes vêtues de blanc se sont réunies vendredi soir sur la plage du Porge, après avoir acheté à boire ou à manger chez les commerçants de cette commune durement impactée par le mégafeu de Gironde.

L'appel à soutenir les "institutions" du Porge, où près de 200 habitations ont brûlé, a été lancé sur Facebook par un entrepreneur de la région. Du tabac à la boulangerie, en passant par les restaurateurs, Pierre-Alexandre Jeandel présente tour à tour dans sa vidéo ces commerçants lourdement impactés par l'incendie.

"Ce n'est pas une marche blanche, pas une rave-party ou une beuverie, juste un acte citoyen et solidaire", a-t-il expliqué à l'AFP, souhaitant que l'action soit reconduite plusieurs soirs de suite.

Sylvain Sallaud, propriétaire d'un restaurant-traiteur du Porge, a dû fermer pendant deux semaines. "Le but est que la vie reprenne, qu'on reparte de l'avant", dit-il, heureux de l'affluence de la journée.

Pizza et verre de rosé à la main, Didier, un artisan menuisier d'Andernos de 53 ans, en est convaincu: "C'est dans ces moments-là qu'on voit la citoyenneté des gens. Des fois il ne faut pas attendre l'Etat", dit-il.

Léna, une kiné de 25 ans basée à Mérignac, dans l'agglomération bordelaise, a également vécu de près l'incendie et n'a pas hésité à répondre présente à la soirée, avec des copines. "On a aussi dû être évacuées, c'était important de revenir, de soutenir ceux qui ont été le plus impactés", lance-t-elle.

L'incendie déclenché le 22 juillet à Saumos a parcouru 42.000 hectares et détruit 240 maisons, dont 183 au Porge, village de 3.500 habitants qui a payé le plus lourd tribut dans le département.

Plusieurs dizaines de milliers de touristes ont été évacués de ces localités très prisées en cette période estivale. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) de Gironde et l'Umih des Landes ont lancé une campagne intitulée "Ne nous abandonnez pas!" destinée à attirer les touristes car "les images des incendies (qui) ont profondément marqué les Français", "ne racontent pas toute l'histoire" de ces destinations prêtes à accueillir les vacanciers.