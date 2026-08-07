Les défaillances d'entreprises repartent à la hausse en Meurthe-et-Moselle. Selon la dernière étude d'Allianz Trade, le département enregistre une augmentation de 12% au deuxième trimestre 2026, après une baisse de 10% en 2025. Une évolution qui contraste avec la tendance observée dans l'ensemble de la région Grand Est, où le nombre de faillites reste quasiment stable. Avec 4 492 défaillances recensées en 2025, soit 6,5% du total national, le Grand Est demeure l'une des régions les plus stables de France en matière de faillites d'entreprises. La hausse est limitée à 1 % sur un an comme au deuxième trimestre 2026, tandis que le premier semestre affiche une évolution nulle.

Des tendances contrastées dans le Grand Est

Tous les départements n'évoluent toutefois pas au même rythme. Si la Moselle voit les défaillances reculer de 12% au deuxième trimestre et que le Bas-Rhin reste stable, la Marne (+23%), et la Meuse (+45%). Ces évolutions contrastées s'équilibrent à l'échelle régionale.

Sur le plan sectoriel, le commerce reste le secteur le plus concerné par les défaillances dans le Grand Est. L'hébergement-restauration enregistre une hausse de 12%, tandis que la construction poursuit son recul (-7%). L'agriculture fait figure d'exception avec une baisse de 19% des défaillances, contrairement à la tendance observée au niveau national.