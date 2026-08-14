Chenôve : Adhex entre dans le top 5% mondial de la RSE

À Chenôve, Adhex franchit un nouveau cap dans sa démarche de responsabilité sociale et environnementale. Lors de l’évaluation EcoVadis réalisée le 29 juillet 2026 sur les performances de l’entreprise en 2025, le spécialiste des adhésifs techniques et des solutions adhésives, notamment pour des applications industrielles, implanté au 44 rue de Longvic a obtenu une médaille d’or et un score de 85 sur 100. Ce résultat place l’entreprise au 98e centile, soit dans le top 5% des organisations évaluées à l’échelle mondiale. Au-delà de la distinction, cette notation constitue un indicateur de la structuration de son système de management de la RSE et de sa capacité à documenter ses pratiques auprès de ses parties prenantes et de sa chaîne de valeur.

La RSE devient un critère économique

L’enjeu dépasse désormais la seule politique interne des entreprises. EcoVadis évalue chaque année plus de 130 000 sociétés dans le monde à partir de 21 critères regroupés autour de quatre domaines : environnement, social et droits humains, éthique et achats responsables. Pour les entreprises françaises, ces évaluations participent à une transformation plus large des relations économiques : les donneurs d’ordre, partenaires et autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement accordent une place croissante aux pratiques responsables dans leurs relations commerciales.