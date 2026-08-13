La Bourgogne-Franche-Comté a consommé 15,4 TWh de gaz en 2025, soit près de 4% de la consommation française. Ce volume est en baisse de 3,7% sur un an, notamment en raison du ralentissement de la demande des industriels raccordés au réseau de transport. La chimie et la métallurgie restent les principaux secteurs consommateurs. La demande des particuliers, du tertiaire et des petites industries atteint, elle, 12 TWh et reste stable depuis 2023.

En parallèle, la production de biométhane continue de se développer dans la région. En 2025, 27 unités de méthanisation injectaient du gaz renouvelable dans les réseaux, contre 22 en 2023. Elles ont produit 0,75 TWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 58 000 logements. Ce volume correspond à celui de l’ensemble des logements de Chalon-sur-Saône et de Belfort réunies. La filière vise désormais 3 TWh de production régionale en 2030.



Des réseaux adaptés

Pour accompagner cette progression, l’entreprise NaTran développe des installations de rebours permettant d’acheminer vers le réseau de transport les surplus de biométhane produits localement. Un premier équipement est opérationnel depuis 2024 à Sainte-Colombe-sur-Seine, en Côte-d’Or. Celui de Decize, dans la Nièvre, doit entrer en service au premier semestre 2027.

En outre, la Bourgogne-Franche-Comté participe également au développement de l’hydrogène avec le projet HY-FEN, qui prévoit 140 kilomètres de canalisations dans la région. La concertation débutera à l’automne 2026, avant une mise en service envisagée en 2032. NaTran y a consacré 14 millions d’euros d’investissements en 2025 et y exploite 2 520 kilomètres de réseau, au service de 48 clients industriels.