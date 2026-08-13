Normandie Maritime dresse le bilan d’une année 2025 riche en actions

Publié récemment, le rapport d’activité de l’association revient sur les principales actions menées au cours de l’année. Au fil des mois, Normandie Maritime a poursuivi son travail auprès des acteurs de la filière autour de plusieurs priorités : développement économique, promotion, performance, export et animation du réseau. L’association a notamment participé à plusieurs salons en France et à l’international.

Parmi les temps forts de 2025 figure le FOWT, consacré à l’éolien flottant et organisé à Brest du 23 au 25 avril. Près de 1 400 participants étaient réunis pour cet événement. Sur l’espace consacré aux clusters régionaux, Normandie Maritime a présenté les compétences normandes dans le domaine, avec notamment les capacités des ports à accueillir le stockage et la mise à l’eau des structures flottantes.

Des outils pour accompagner les entreprises

Face aux transformations industrielles, énergétiques et environnementales, Normandie Maritime mise notamment sur le partage d’informations, les mises en relation et la création d’opportunités commerciales. L’association a ainsi actualisé en 2025 son guide bilingue dédié aux services et travaux maritimes appliqués aux énergies marines renouvelables (EMR).

« L'année 2025 marque une étape importante pour Normandie Maritime. Dans un contexte économique toujours marqué par de nombreuses incertitudes et face aux profondes mutations de notre secteur, notre filière a une nouvelle fois démontré sa capacité d'adaptation, sa résilience et son esprit d'initiative », déclare Laurent Chereau, président de Normandie Maritime.

À travers ce rapport, Normandie Maritime met aussi en avant le travail réalisé avec ses adhérents et partenaires. Une dynamique collective qui doit permettre à la filière maritime et fluviale normande de poursuivre son développement, tout en répondant aux enjeux de transition et d’innovation.