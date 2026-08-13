Lusitalia recherche un licencié de marque dans le Compiégnois

L'enseigne picarde Lusitalia accélère son maillage territorial en officialisant sa recherche d'un futur partenaire économique pour le secteur du Compiégnois. Pour porter cette nouvelle adresse, le groupe familial cible prioritairement des profils d'exploitants ou des couples issus du secteur des cafés, hôtels, restaurants (CHR) ou de la distribution.

Le profil recherché doit combiner des compétences managériales affirmées et une fine connaissance du tissu économique local. En rejoignant le réseau, le futur chef d'entreprise bénéficiez d'un accompagnement structurel complet, allant de la recherche du local commercial jusqu'à l'élaboration de la stratégie marketing et du plan de financement.

La licence de marque : le choix de la flexibilité juridique

Pour cette implantation, Lusitalia privilégie le modèle contractuel de la licence de marque au détriment de la franchise traditionnelle. Ce dispositif juridique offre un cadre managérial plus souple et une plus grande autonomie financière au licencié. Tout en exploitant la notoriété et les outils logistiques de la marque, l'entrepreneur conserve une liberté de gestion accrue pour optimiser la rentabilité de son point de vente.

Cap vers les 18 restaurants en Hauts-de-France

Cette campagne de recrutement intervient dans une phase de croissance particulièrement dynamique pour l'entreprise originaire de l'Oise. Parallèlement à l'appel d'offres du Compiégnois, le groupe finalise actuellement les travaux d'un deuxième établissement dans le département du Nord, en collaboration avec les gérants de sa succursale de Cambrai. Avec cette signature stratégique, le réseau Lusitalia portera son parc à un total de 18 pizzerias actives sur la région Hauts-de-France.