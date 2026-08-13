Canicule : l'Aisne passe en vigilance orange

Dans les Hauts-de-France, la masse d'air qui était déjà chaude ces derniers jours se réchauffe encore davantage en ce milieu de semaine. Les températures deviennent caniculaires sur la région. La préfecture de l'Aisne communique que «ce jeudi 13 août en journée, les températures maximales devraient être très chaudes, de 35 degrés en Thiérache jusqu’à localement 38 degrés dans le Tardenois. En nuit de jeudi à vendredi, le refroidissement nocturne est limité, les températures minimales sont très douces, entre 17 et 20 degrés. Les températures devraient rester caniculaires vendredi en journée, avant un rafraîchissement attendu en journée de samedi».

Vigilance auprès des sans-abris

Isabelle Burel, secrétaire générale de la préfecture, chargée de l’intérim de la fonction de préfète de l’Aisne, a mis en alerte l’ensemble des services de l’État qui suivent attentivement l’évolution de cette situation : «Les collectivités du département ont été invitées à diffuser auprès de leurs administrés des messages de vigilance et de recommandation sur les comportements à adopter, en ciblant le cas échéant les populations les plus exposées : personnes âgées, enfants, personnes en grande précarité sociale et notamment les sans-abris, personnes travaillant en extérieur ou à des travaux de force et personnes exerçant une activité physique intense comme les clubs sportifs ou les activités d’accueil collectif de mineurs. Elles sont par ailleurs mobilisées pour proposer à leurs habitants des lieux climatisés ou rafraîchis pour passer les heures les plus chaudes».

Prévention face aux risques

Dans ce contexte, la préfecture passe également un message de prévention face aux risques liés à la baignade : «Avec les fortes chaleurs, chacun cherche à se rafraîchir. La baignade est une activité de loisir et de détente, mais elle doit rester un plaisir en toute sécurité. Depuis le début de l’été, deux jeunes axonais ont tragiquement perdu la vie par noyade, à l’occasion de baignades dans des zones interdites à la baignade». De plus, ce pic de chaleur est accompagné d’un risque de feux d’espaces naturels modéré : «Dans 90 % des cas, ceux-ci sont d’origine humaine. Il est rappelé de veiller à tenir compte des recommandations habituelles pour éviter tout départ de feu aux abords des forêts et champs, de ne pas allumer de feu ni de barbecue, d'éviter l’usage du feu dans les loisirs et de ne pas jeter de mégots». Il est par ailleurs rappelé qu’il est interdit d’incinérer des déchets verts en toute saison.