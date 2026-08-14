Créée en 1924, la manifestation s'est imposée comme un rendez-vous incontournable dans l'Aisne. Organisée le lundi suivant la braderie de Lille afin de garantir une fréquentation maximale, elle transforme le cœur de ville en un vaste marché de plein air. L'équilibre économique de la journée repose sur une offre mixte : sur les 600 exposants enregistrés, 250 sont des commerçants sédentaires, 300 des marchands itinérants et 50 des acteurs associatifs. Cet afflux permet aux commerçants de déstocker dans une période économiquement relativement difficile.

Une aubaine pour le secteur de la restauration

Si les étals dynamisent les ventes de détail, la restauration locale capte une part importante des retombées de l'événement. L'accueil des 50 000 chalands exige une logistique d'envergure au sein des établissements. À la brasserie L'Edito, la cadence s'accélère. «C'est une grosse journée pour les équipes. En une journée, nous servirons environ 300 kilos de moules et 150 kilos de frites». Ce pic d'activité se ressent également dans les débits de boissons comme le bar Le Carillon confirmant vivre «l'une des plus grosses journées». La manifestation offre par ailleurs un tremplin immédiat aux nouveaux arrivants. Ouverte en juin dernier, l'enseigne Mamie Cocotte participe à sa première braderie en proposant un menu spécifique pour capter cette clientèle de passage.

Un budget de 40 000 euros pour la ville

L'encadrement de ce pic de visiteurs et de professionnels repose sur une solide infrastructure. La ville de Saint-Quentin, à travers son service de Gestion du domaine public qui pilote l’opération, consacre un budget global estimé à 40 000 euros. La sécurisation du site absorbe la majorité des coûts à hauteur de 20 630 euros. Près de 100 agents (police nationale et municipale, secours et voirie) sont mobilisés sur le terrain pour fluidifier ce parcours marchand. Un dispositif d'entretien intensif clôture l'événement. L’an dernier, 2,3 tonnes de déchets et 700 kilos de cartons professionnels avaient été évacués.