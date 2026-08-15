Changer de région pour un nouvel emploi implique souvent de nombreuses démarches. À Amiens, le service «S’installer à Amiens», cofinancé par Amiens Métropole et la CCI Amiens-Picardie Hauts-de-France, accompagne gratuitement les salariés en mobilité professionnelle et leurs familles. Créé il y a plus de 30 ans, le dispositif accueille aujourd’hui près de 350 collaborateurs chaque année.

L’accompagnement peut commencer avant même l’arrivée à Amiens. Les équipes aident les nouveaux salariés à rechercher un logement, à identifier les établissements scolaires ou les structures de garde pour les enfants et à effectuer certaines démarches liées à leur installation. Le service peut également intervenir auprès des entreprises pour faciliter l’arrivée de nouveaux collaborateurs recrutés dans d’autres territoires.



Faciliter l’intégration

Le dispositif ne se limite pas aux aspects pratiques. Des activités et rencontres sont proposées afin de permettre aux nouveaux arrivants de découvrir la ville et de créer un réseau local. Des rendez-vous sont notamment organisés pour les jeunes professionnels et les expatriés. Un accompagnement spécifique existe aussi pour les conjoints à la recherche d’un emploi.

Cette démarche vise ainsi à réduire les freins liés à la mobilité professionnelle et à faciliter l’intégration durable des nouveaux salariés sur le territoire amiénois. Le service est ouvert aux personnes venant d’une autre région ou de l’étranger pour prendre un poste à Amiens et dans ses environs.