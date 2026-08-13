Canicule : Amiens ouvre son musée climatisé gratuitement au public

En premier lieu et face à l’épisode de canicule actuellement en cours, le Musée de Picardie à Amiens est exceptionnellement gratuit pour tous les visiteurs ces jeudi 13 et vendredi 14 août. Ouvert de 9h30 à 18h et entièrement climatisé, le musée propose un espace de découverte et de détente à l’abri des fortes chaleurs. «Cette mesure vise à permettre au plus grand nombre de profiter des collections et des expositions dédiées à l'Égypte et aux dessins français des collections privées françaises, dans des conditions de visite confortables», communique la Métropole d'Amiens.

Vigilance pour les plus jeunes

Dans les accueils de loisirs de la Ville d’Amiens, les équipes restent pleinement mobilisées afin de garantir le bien-être des enfants durant cet épisode de fortes chaleurs. Les activités sont adaptées aux températures, les temps de repos renforcés et une attention particulière est portée à l’hydratation régulière des enfants. «Dans les crèches municipales, les dispositifs de rafraîchissement sont également mobilisés afin d'assurer les meilleures conditions d'accueil possibles, ajoute la municipalité. Les professionnels de la petite enfance appliquent les recommandations en vigueur, veillent au maintien des espaces les plus frais et surveillent attentivement le bien-être de chaque enfant».

L'attention aux personnes sans abri

La collectivité amiénoise souligne : «Parce que les épisodes caniculaires frappent souvent plus durement les personnes les plus précaires, la Ville d’Amiens adapte également son dispositif d’accompagnement des personnes sans domicile». C'est ainsi que L’église Saint-Germain est ouverte ce jeudi 13 et vendredi 14 août de 10h30 à 19h30 pour offrir aux Amiénois et Amiénoises un point d’accueil au frais pendant cette période de fortes chaleurs. Des transats, des bouteilles d’eau ainsi que des médiateurs seront présents sur place pour accueillir et accompagner le public dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, la Croix-Rouge organise une maraude en centre-ville jusqu'au vendredi 14 août inclus, de 15h à 18h, afin de distribuer des bouteilles d’eau aux personnes sans abri. Toutes les informations pour localiser les espaces verts ombragés, les églises et les points d'eau potable sont disponibles sur www.amiens.fr/canicule