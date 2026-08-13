Miribel : le chantier progresse à Verdun

La naissance d’un nouveau quartier qui profite des conditions climatiques favorables pour respecter le planning prévisionnel. À Verdun, ce projet s’étendant sur 4,5 hectares portés par le Crédit Mutuel Aménagement Foncier de Metz, à la suite de la vente par la municipalité du terrain, prévoit la construction de 180 logements (90 logements sociaux, 52 logements en accession, 36 terrains à bâtir, deux maisons réhabilitées), pour une surface de plancher totale de 22 222 m². Après plus de six mois d’intenses travaux, les premiers bâtiments sortent de terre. C’est le cas de la partie des cinquante-cinq premiers logements et maisons. Cette phase est désormais entièrement viabilisée, permettant le lancement de la commercialisation des trente-six terrains libres de tout constructeur et offrant la possibilité aux futurs propriétaires de penser leur habitat dans un environnement privilégié à deux pas des écoles et des commerces. Les premières ventes ont d’ailleurs été contractualisées.

Pour une ville durable

«Ce projet illustre notre volonté d’accompagner les collectivités dans la transformation de friches complexes, en conciliant qualité urbaine, respect du patrimoine et transition environnementale. Avec le quartier Miribel, nous construisons, aux côtés de nos partenaires publics, un morceau de ville durable, ouvert et utile aux habitants d’aujourd’hui comme de demain», analyse Jessica Schmidt, directrice de l’agence Crédit Mutuel Aménagement Foncier de Metz. Le chantier marque la fin d’une friche militaire historique, mais surtout le début d’une nouvelle histoire pour la Cité de la Paix. Après la crèche de 80 berceaux qui a ouvert ses portes en janvier et la résidence de jeunes travailleurs opérationnelle depuis février, les investisseurs privés devraient injecter 46 millions d’euros dans ce nouveau quartier durable, qui célébrera la mixité sociale et les liens intergénérationnels.