Dieppe : un partenariat renforce l’entretien des rues

Depuis trois ans, la Ville de Dieppe s’appuie sur une convention avec les Ateliers d’Étran, structure de l’APEI Seine & Mer, pour renforcer ponctuellement ses équipes chargées de l’entretien des espaces publics. Jusqu’au vendredi 28 août, des salariés en situation de handicap interviennent dans le secteur de Neuville-lès-Dieppe, notamment autour des rues Puech, Prévert, des Mésanges, de la route d’Envermeu et de l’avenue Jean Riblet. Leur mission porte sur le désherbage des rues, en complément du travail réalisé par les agents municipaux.

Cette organisation répond à un double enjeu local. Elle permet à la collectivité de mobiliser des compétences supplémentaires pour l’entretien courant de la voirie tout en donnant aux salariés concernés une activité professionnelle exercée dans un cadre concret.

L’emploi adapté gagne du terrain

Au-delà de Dieppe, ce type de partenariat illustre la place des structures de travail adapté dans les politiques locales d’emploi et d’inclusion. Les collectivités peuvent faire appel à ces acteurs pour certaines prestations, tandis que les salariés bénéficient d’activités permettant de développer ou de maintenir leurs compétences professionnelles. Pour les territoires, ces collaborations créent un lien entre politique d’emploi, services de proximité et besoins opérationnels des collectivités. Elles montrent également que l’inclusion professionnelle peut s’inscrire dans des missions très concrètes liées au fonctionnement quotidien des villes.