Meuse : la Ruralinette renforce l’accès aux services publics

La Ruralinette reprend la route en Meuse. Ce bus itinérant du réseau France Services se déplace au plus près des habitants pour les accompagner dans leurs démarches liées notamment aux impôts, à la retraite, à la santé, à l’emploi ou encore aux prestations sociales. Son itinéraire et ses prochaines permanences sont programmés pour le mois de septembre.

Le dispositif complète un maillage départemental composé de 22 espaces France Services. Dans ces lieux, des agents formés accueillent les usagers, les orientent et les accompagnent dans leurs démarches numériques et administratives. Ils peuvent notamment intervenir en lien avec les Finances publiques, la Caisse d’allocations familiales, l’Assurance maladie, l’Assurance retraite, la MSA, France Rénov’, l’Urssaf ou encore les services de l’État.

La proximité devient un enjeu économique

Au-delà de l’accès aux démarches administratives, ce maillage répond à un enjeu territorial : limiter les déplacements nécessaires pour accéder aux services publics. Pour les habitants comme pour les actifs, cette proximité réduit le temps consacré aux formalités et facilite l’accès à différents dispositifs, notamment ceux liés à l’emploi, à la formation ou aux prestations sociales.

Dans les territoires ruraux, ces services renforcent l’attractivité en facilitant l’accès aux démarches pour les habitants, les actifs et les entreprises.