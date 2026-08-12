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Nomination

Pierre Moya nommé recteur de l'académie Bourgogne-Franche-Comté

Pierre Moya, expert en gestion des ressources humaines de l'Éducation nationale, a été nommé recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l'académie de Besançon lors du Conseil des ministres du 27 juillet 2026. Succédant à Nathalie Albert-Moretti, l'ancien recteur d'Amiens prendra la direction des services éducatifs et de la chancellerie des universités régionales.


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Par L.R
Publié le 12 août 2026 - Mis à jour le 12 août 2026

Officiellement nommé le 28 juillet 2026, Pierre Moya succède à Nathalie Albert-Moretti, qui rejoint l'académie de Rennes après plus de deux ans en Bourgogne-Franche-Comté. Avec un parcours débuté comme enseignant d'histoire-géographie, Pierre Moya a rapidement gravi les échelons, assumant des postes de direction académique, notamment dans l'Essonne, l'Eure et le Val-de-Marne, avant de rejoindre l'Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale (IGAENR).

Un parcours ministériel au service de l'éducation

Fort d'une expérience au ministère, où il a dirigé la Mission de la politique de l'encadrement supérieur (MPES) puis la direction de l'encadrement, Pierre Moya apporte une expertise reconnue en ressources humaines. Recteur de l'académie d'Amiens depuis juillet 2023, ce changement de poste stratégique, acté fin juillet 2026, devrait lui permettre de piloter efficacement les dossiers financiers et la gestion de la carte scolaire locale.

Le nouveau recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l'académie de Besançon, Pierre Moya, prendra ses fonctions dès la rentrée 2026.