Pierre Moya nommé recteur de l'académie Bourgogne-Franche-Comté

Officiellement nommé le 28 juillet 2026, Pierre Moya succède à Nathalie Albert-Moretti, qui rejoint l'académie de Rennes après plus de deux ans en Bourgogne-Franche-Comté. Avec un parcours débuté comme enseignant d'histoire-géographie, Pierre Moya a rapidement gravi les échelons, assumant des postes de direction académique, notamment dans l'Essonne, l'Eure et le Val-de-Marne, avant de rejoindre l'Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale (IGAENR).

Un parcours ministériel au service de l'éducation

Fort d'une expérience au ministère, où il a dirigé la Mission de la politique de l'encadrement supérieur (MPES) puis la direction de l'encadrement, Pierre Moya apporte une expertise reconnue en ressources humaines. Recteur de l'académie d'Amiens depuis juillet 2023, ce changement de poste stratégique, acté fin juillet 2026, devrait lui permettre de piloter efficacement les dossiers financiers et la gestion de la carte scolaire locale.

Le nouveau recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l'académie de Besançon, Pierre Moya, prendra ses fonctions dès la rentrée 2026.















