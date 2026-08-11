La ville d’Abbeville vient de dresser la liste des restaurants ouverts ou fermés durant le mois d’août à Abbeville et dans les communes alentours. Elle est à retrouver sur la page Facebook de la mairie ou sur son site internet. Il s’agit avant tout pour la municipalité de donner des informations pratiques aux Abbevillois et aux touristes durant cette importante période à la fois de vacances estivales et de congés : «Abbeville se veut une ville touristique et on veut qu’elle le devienne de plus en plus, souligne Laurent Ghys, conseiller délégué à la promotion du territoire et aux commerces de proximité à la mairie d’Abbeville. Or il y a un manque de communication générale, aidante pour les touristes autant que pour les locaux».

Toutefois, selon l’élu, malgré un nombre important de restaurants fermant le rideau, en particulier autour du 15 août, l’offre serait diversifiée : «Nous voulons avant tout faire de la pédagogie auprès des restaurateurs. Cette liste nous a permis de nous rassurer. Ils ont la liberté d’entreprendre mais il y a du travail à faire à ce sujet. Il est essentiel de mener tous ensemble une réflexion pour conserver une offre diversifiée et de qualité tout au long de l’été», estime Laurent Ghys. Une rencontre entre la municipalité et les gérants des bars, hôtels et restaurants de la ville est prévue le 28 septembre prochain. Nul doute que cette thématique sera abordée.

La liste établie par la municipalité

Plusieurs établissements restent ouverts durant toute la période estivale (source mairie d’Abbeville) :

La Léontine, Le bord de Mer, Chez Amandine, Étoile du jour, Le d’Artagnan, crêperie La belle époque, Food and co by Ginger, La Table d’Abbeville, Au Coin de la baie, Aérodrome de la Baie de Somme, Del Arte, Le Comptoir du Malt, Buffalo Grill, Au Bureau, La Boucherie.

Voici les dates de congés de certains restaurateurs (source mairie d’Abbeville) :

Nelly : fermé du 1er au 16 août, Bistrot des halles : fermé du 1er au 17 août, Croquembouche : fermé du 2 au 25 août, Dame Martine : fermé du 7 au 23 août, Chez François : fermé du 8 août au 8 septembre, l’Auberge Fleurie : fermé du 8 au 30 août, La Corne : fermé du 8 août au 1er septembre, Le Vieux Noyer : fermé du 15 août au 7 septembre, Petit Bistrot : fermé du 20 au 31 août, La Ripaille : fermé du 22 août au 2 septembre, Crustum : fermé du 24 août au 6 septembre, l’Auberge Du Colvert : fermé du 26 août au 7 septembre.

Par ailleurs, il existe des solutions de restauration rapide : de nombreuses enseignes locales offrent des solutions de repas à emporter tout au long de l’été.