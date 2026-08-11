Jeun’Est : les inscriptions sont ouvertes pour l’année 2026-2027

Jeun’Est s’adresse aux jeunes qui vivent ou sont scolarisés dans le Grand Est, de leur entrée au lycée jusqu’à la veille de leurs 30 ans. Les futurs lycéens peuvent donc eux aussi s’inscrire, même s’ils n’ont pas encore 15 ans au moment de la rentrée. Pour cette nouvelle campagne, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er mai 2027.

Des avantages pour le sport, la culture et les loisirs

Jeun’Est permet aux 15-29 ans de bénéficier de plus de 100 euros d’avantages accessibles depuis le site du dispositif ou son application mobile. Cinéma, livres, spectacles, festivals, sport… les possibilités sont nombreuses. Le dispositif propose également une formation aux gestes qui sauvent (PSC) et un accès gratuit au Projet Voltaire, pour travailler son orthographe et sa grammaire. Les jeunes peuvent aussi utiliser Do you speak Grand Est pour apprendre une langue ou se perfectionner, participer à des jeux-concours et tenter de gagner des places pour des matchs ou d’autres événements.

Un dispositif qui va au-delà des bons plans

Jeun’Est ne se limite pas aux réductions. La plateforme rassemble également des informations utiles pour les 15-29 ans, qu’il s’agisse d’entrepreneuriat, de mobilité internationale, de vie lycéenne ou étudiante, d’engagement et de citoyenneté. Pour retrouver les offres et les informations, il suffit de se rendre sur jeunest.fr ou de télécharger l’application mobile Jeun’Est. Une façon de centraliser les bons plans et les ressources utiles pour accompagner les jeunes tout au long de l’année.



