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Clap de fin pour les Estivales de Bar-le-Duc

La 5e édition des Estivales se clôturera ce dimanche 16 août avec un concert gratuit organisé au parc de l’hôtel de ville de Bar-le-Duc. L’occasion pour les visiteurs et les flâneurs de découvrir le groupe Chicharrón et ses sonorités latines.

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© Be Real. À chaque concert gratuit, le public se retrouve en nombre dans le parc de l'hôtel de ville de Bar-le-Duc.

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Par Alexandra Marquet
Les Tablettes Lorraines
Publié le 11 août 2026 - Mis à jour le 11 août 2026

Quatre concerts gratuits étaient programmés tous les dimanches après-midi, entre le 26 juillet et le 16 août par la ville de Bar-le-Duc et l’association Be Real. Et comme chaque été, l’affluence est au rendez-vous avec une formule gagnante restée inchangée : un concert gratuit, un cadre champêtre et ombragé avec près de quatre cents chaises disponibles, sans oublier une buvette proposée. À chaque date, près de cinq cents personnes, de tout âge, se pressent pour communier ensemble. Et pour ce dernier rendez-vous musical, c’est le groupe Chicharrón qui se produira avec une offre qui fera voyager les spectateurs autour d’une chicha péruvienne, un rock psychédélique et une note de salsa.

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