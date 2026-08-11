Quatre concerts gratuits étaient programmés tous les dimanches après-midi, entre le 26 juillet et le 16 août par la ville de Bar-le-Duc et l’association Be Real. Et comme chaque été, l’affluence est au rendez-vous avec une formule gagnante restée inchangée : un concert gratuit, un cadre champêtre et ombragé avec près de quatre cents chaises disponibles, sans oublier une buvette proposée. À chaque date, près de cinq cents personnes, de tout âge, se pressent pour communier ensemble. Et pour ce dernier rendez-vous musical, c’est le groupe Chicharrón qui se produira avec une offre qui fera voyager les spectateurs autour d’une chicha péruvienne, un rock psychédélique et une note de salsa.
Culture
Clap de fin pour les Estivales de Bar-le-Duc
La 5e édition des Estivales se clôturera ce dimanche 16 août avec un concert gratuit organisé au parc de l’hôtel de ville de Bar-le-Duc. L’occasion pour les visiteurs et les flâneurs de découvrir le groupe Chicharrón et ses sonorités latines.
© Be Real. À chaque concert gratuit, le public se retrouve en nombre dans le parc de l'hôtel de ville de Bar-le-Duc.
Publié le 11 août 2026 - Mis à jour le 11 août 2026