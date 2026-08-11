Clap de fin pour les Estivales de Bar-le-Duc

Quatre concerts gratuits étaient programmés tous les dimanches après-midi, entre le 26 juillet et le 16 août par la ville de Bar-le-Duc et l’association Be Real. Et comme chaque été, l’affluence est au rendez-vous avec une formule gagnante restée inchangée : un concert gratuit, un cadre champêtre et ombragé avec près de quatre cents chaises disponibles, sans oublier une buvette proposée. À chaque date, près de cinq cents personnes, de tout âge, se pressent pour communier ensemble. Et pour ce dernier rendez-vous musical, c’est le groupe Chicharrón qui se produira avec une offre qui fera voyager les spectateurs autour d’une chicha péruvienne, un rock psychédélique et une note de salsa.