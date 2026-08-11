La Bourse de Paris mise sur la prudence et termine en légère baisse

La Bourse de Paris a légèrement reculé mardi, prudente face aux inquiétudes liées au rebond du prix du pétrole et à l'inflation, avant les chiffres américains attendus cette semaine.

Le CAC 40 a perdu 0,13% à 8.714,94 points. La veille, l'indice vedette parisien CAC 40 avait terminé en légère hausse de 0,13%, enregistrant un nouveau record en clôture à 8.726,03 points.

"Le rebond des prix du pétrole a ravivé les inquiétudes concernant l'inflation et incité les investisseurs à la prudence avant la publication, plus tard dans la semaine, de données cruciales sur l'inflation américaine", commente Patrick Munnelly, stratégiste de Tickmill Group.

Le prix du pétrole Brent, considéré comme la référence mondiale, a brièvement passé la barre symbolique des 90 dollars mardi, évoluant au gré des informations sur la situation au Moyen-Orient.

La récente reprise des prix du pétrole "rappelle que le choc énergétique n'a pas disparu", souligne Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières pour Saxo Banque.

Une hausse plus franche des prix du brut "pourrait raviver les inquiétudes liées à l'inflation et compliquer les choix de politique [monétaire] de la Fed", la Réserve fédérale américaine, poursuit-il.

C'est dans ce contexte que le marché attend les publications de l'indicateur d'inflation côté consommateurs (CPI) pour le mois de juillet aux États-Unis mercredi et son équivalent pour les producteurs (PPI) jeudi.

A partir de ces chiffres, les investisseurs évalueront la probabilité d'un relèvement des taux directeurs par les banques centrales américaine et européenne lors de leur prochaine réunion en septembre.

Côté valeurs, TotalEnergies a terminé en hausse de 1,39% à 76,59 euros, prenant la tête du CAC 40. Le groupe pétrolier français Maurel & Prom a bondi de 2,57% à 8,19 euros, suivant la hausse des cours du pétrole. La remontée des prix dope mécaniquement les perspectives de bénéfices des groupes pétroliers.

Euronext CAC40

emb/enl/LyS