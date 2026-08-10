Sur le ferry qui s'apprête à accoster sur l'île grecque d'Ithaque, Giorgia Ongarato affiche sa passion pour le héros antique Ulysse sur son T-shirt frappé du mot "Odyssée" et d'un vers en grec ancien de ce poème épique.

Pour cette Italienne de 50 ans, venue de Bolzano, poser pour la première fois le pied sur cette île de la mer Ionienne relève du "rêve".

"J'ai étudié le grec ancien quand j'étais enfant (...), j'aime Ulysse et j'ai vu (récemment) +L'Odyssée+", confie-t-elle à l'AFP. "J'ai trouvé (le film de Christopher Nolan) formidable!", ajoute-t-elle.

Comme elle, de nombreux admirateurs du héros de la guerre de Troie associent spontanément Ithaque à son roi légendaire revenu chez lui après dix années d'errance.

Pourtant, loin des bondées Mykonos ou Santorin, Ithaque est restée à l'écart des grands circuits touristiques grecs.

Cette île escarpée tapissée d'oliviers et de cyprès et cernée d'eaux turquoise affiche d'ailleurs un calme surprenant en ce mois d'août, sommet de la saison touristique en Grèce.

Le film "L'Odyssée" a soudainement replacé Ithaque sous les projecteurs alors que pas la moindre scène n'y a été tournée.

Le réalisateur a préféré... une île italienne au large de la Sicile, Favignana, pour planter le décor de la terre natale d'Ulysse.

Bonne publicité

Une décision qui ne semble guère froisser les quelque 3.000 habitants d'Ithaque qui ont pu déjà assister à deux projections en plein air après la sortie mondiale de l'oeuvre cinématographique le 16 juillet.

Le film est "une très bonne publicité pour l'île", se félicite Xhimi Xoxha qui tient une taverne à Vathi, "capitale" locale.

"Petit à petit le film va être vu dans le monde entier" et susciter la curiosité des touristes grecs et surtout étrangers, prédit-il.

Le maire d'Ithaque, Dionysis Stanitsas, ne cache pas une légère déception. Il avait tenté de convaincre la production de tourner au moins une partie du film sur l'île.

"Nous avions contacté l'équipe de production pour demander que certaines scènes soient tournées ici", explique-t-il. "Malheureusement, cela n'a pas été possible".

L'édile table toutefois sur une augmentation du nombre de visiteurs l'an prochain.

Pour cette année, les réservations étaient déjà bouclées avant la sortie de "L'Odyssée", selon lui.

Fin juillet lors d'une téléconférence, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a "félicité" et "remercié" Christopher Nolan pour "la contribution du film au regain d'intérêt mondial pour la civilisation de l'Antiquité grecque".

Selon le tour opérateur EasyJet Holidays, cité dimanche par le site grec d'information Kathimerini, "il y a eu une augmentation de 18% des réservations vers la Grèce" ces dernières semaines, après la sortie internationale du film mi-juillet.

"Le film va progressivement être diffusé dans le monde entier" et les gens "vont commencer à planifier des voyages" à Ithaque, estime le maire d'Ithaque.

Sur place, le visiteur ne découvre ni palais d'Ulysse ni site archéologique spectaculaire susceptible de confirmer l'existence du héros homérique.

Plusieurs statues d'Ulysse ou d'Homère ornent toutefois les places des villages, dont l'une devant la mairie.

Caïque Télémaque

Sur le petit port écrasé de soleil paraissent voiliers et caïques (petites barques de pêcheurs) colorés dont certains portent le nom de Télémaque -- le fils d'Ulysse -- ou Calypso.

Quelques boutiques déclinent des souvenirs inspirés du chef d'oeuvre épique : bustes d'Homère, T-shirts Pénélope ou du cyclope Polyphème, assiettes murales décorées d'un cheval de Troie.

C'est sur la plage avoisinante de Dexia, bordée d'une oliveraie que, selon la mythologie, les Phéaciens déposèrent Ulysse endormi pour son retour à Ithaque.

Quand ils viennent à Ithaque, "tous les gens me disent +nous voulons des vacances, nous voulons un bel endroit mais nous voulons aussi l'Histoire", souligne l'archéologue et philologue Spyros Couvaras, au musée du village de Stavros qui présente les découvertes archéologiques sur l'île.

Et pour Teagan Messing, touriste américaine de 22 ans, diplômée en anthropologie de l'Université du Michigan, le film est "un bon moyen d'inciter davantage de personnes à s'intéresser à Homère et à la mythologie".

"Mais ce n'est clairement pas une adaptation fidèle du texte original", insiste la jeune femme qui a tatoué sur son bras gauche une cariatide, une statue de femme utilisée comme colonne dans l'architecture antique grecque.

L'œuvre de Christopher Nolan a d'ailleurs soulevé quelques controverses en Grèce, notamment sur le fait qu'il a été tourné en grande partie en dehors du pays.

Parmi les lieux de tournage en Grèce, dans la péninsule du Péloponnèse, figure notamment la grotte de Nestor pour les scènes avec le cyclope.

L'archéologue Spyros Couvaras modère quelque peu l'importance du film. "Derrière le film de Nolan, il y a Homère", rappelle cet érudit.