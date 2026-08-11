Wall Street clôture en baisse avant l'inflation américaine

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, dans l'attente de publications clés sur l'inflation américaine qui permettront aux analystes d'affiner leurs anticipations sur la politique monétaire de la Fed, la banque centrale américaine.

Le Dow Jones a perdu 0,34%, l'indice Nasdaq 0,60% et l'indice élargi S&P 500 0,32%.

"C'est une journée sous le signe de l'attentisme", résume auprès de l'AFP Sam Stovall, analyste de CFRA.

Les investisseurs retiennent leur souffle à la veille de la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de juillet. Son équivalent côté production (PPI) sera lui publié jeudi.

"Si les chiffres sont bons (...), cela pourrait contribuer à tirer le marché vers le haut", estime Sam Stovall.

Une inflation inférieure aux attentes conforterait en effet l'hypothèse d'un statu quo lors de la prochaine réunion de la Fed en raison d'un marché du travail - l'autre mandat de l'institution - qui a montré des signes de faiblesse ces derniers mois.

Et Wall Street privilégie un environnement monétaire accommodant, favorable à la croissance des entreprises et aux investissements.

"La recrudescence des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran augmente toutefois le risque que la lutte contre l'inflation soit un processus plus lent que prévu", souligne Sara Godfrey, d'Oxford Economics.

Les prix du pétrole ont d'ailleurs poursuivi leur hausse mardi, pesant quelque peu sur la Bourse de New York, selon les analystes de Briefing.com.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans évoluait autour de 4,69% contre 4,71% la veille en clôture.

Côté entreprises, "une partie du secteur technologique a fait l'objet de prises de bénéfices", note Sam Stovall, à l'image de Microsoft (-0,44%), Apple (-1,09%), Alphabet (-3,84%) ou Amazon (-2,09%).

Intel (+0,19% à 97,71 dollars) est parvenu à garder la tête hors de l'eau après avoir revu à la hausse l'ampleur de l'émission d'actions nouvelles que l'entreprise compte procéder.

Le groupe vise désormais une levée de 20 milliards de dollars, contre 15 milliards annoncés la veille. Le cours avait alors perdu plus de 4%.

Le "mineur" (créateur de monnaie numérique) Riot Platforms (+4,33% à 20,24 dollars) a été recherché, profitant d'informations de presse selon lesquelles il aurait signé un accord pour laisser l'entreprise d'intelligence artificielle Anthropic utiliser une partie de ses centres de données.

L'accord est évalué à près de 9,1 millions de dollars.

Le groupe suisse On Holding, lié à l'ancien champion de tennis Roger Federer, a dévissé de 20,29% à 30,91 dollars après avoir fait état de résultats trimestriels en demi-teinte. La société est surtout connue pour ses chaussures de sport a aussi revu à la baisse ses prévisions annuelles.

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