Lactalis a annoncé vendredi le rachat de la division produits laitiers au Royaume-Uni du géant canadien Saputo, acquérant ainsi plusieurs marques emblématiques pour les Britanniques.

Avec cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, Lactalis UK enrichit son portefeuille de marques très consommées au Royaume-Uni: les cheddars Cathedral City et Davidstow les beurres Country Life ou encore les matières grasses à tartiner Clover et Utterly Butterly.

"Distribués en crémeries-fromageries, en grande distribution et en restauration hors domicile, les produits de la filiale sont principalement destinés au marché britannique, qui représente 94% des ventes, les 6% restants étant exportés en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord", explique Lactalis dans un communiqué.

La division rachetée compte environ 1.300 collaborateurs et cinq sites de production et a généré un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros lors de son dernier exercice financier, précise Lactalis.

La finalisation de la transaction est attendue d'ici la fin du premier trimestre 2027.

"Cette acquisition marque une étape clé dans le développement de Lactalis au Royaume-Uni. En accueillant des marques emblématiques et des expertises reconnues, nous renforçons notre position outre-Manche et poursuivons notre engagement à offrir aux consommateurs des produits laitiers de haute qualité", a déclaré Emmanuel Besnier, président de Lactalis, cité dans le communiqué.

La division produits laitiers au Royaume-Uni de Saputo est issue d'une acquisition faite par le groupe en 2019.

Saputo avait racheté, pour près d'un milliard de livres, le fabricant britannique de fromage et de beurre Dairy Crest, fondé en 1933.

Le groupe canadien Saputo est présent dans 50 pays et possède 54 usines. En 2026, il a généré un chiffre d'affaires de 17,6 milliards de dollars canadiens.

Le géant laitier Lactalis (marques Président, Lactel, Galbani) est présent dans 50 pays, compte 85.000 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 31,2 milliards d'euros en 2025.

Mi-juillet, le groupe avait annoncé un accord pour acheter trois marques de fromages du canadien Agropur.