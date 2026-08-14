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Aisne Commerce Party : Olivier Dauvers revient à la CCI Aisne

La CCI Aisne organise l’Aisne Commerce Party le 28 septembre avec Olivier Dauvers. La rencontre réunira jusqu’à 200 participants autour des évolutions du commerce et des pratiques du secteur.

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Par LGFR
La Gazette Picardie
Publié le 14 août 2026 - Mis à jour le 14 août 2026

La CCI Aisne accueillera Olivier Dauvers le lundi 28 septembre à l’occasion de l’Aisne Commerce Party. Journaliste et spécialiste du commerce, il présentera son analyse des tendances actuelles du secteur et partagera des exemples d’initiatives développées en France et à l’étranger. La conférence débutera à 17h30 et sera suivie d’un cocktail destiné à favoriser les échanges entre commerçants et partenaires. L’événement est limité à 200 participants et nécessite une réservation.

Le commerce face aux nouvelles tendances

Cette rencontre s’inscrit dans un contexte national marqué par l’évolution des habitudes de consommation et la transformation des pratiques commerciales. Pour les commerçants, l’enjeu consiste notamment à identifier les tendances susceptibles d’influencer leur activité et à adapter leur offre et leurs méthodes aux évolutions du marché. Les échanges organisés par les chambres consulaires constituent ainsi un moyen de partager des expériences et de présenter des initiatives susceptibles d’être transposées localement.