Seine-Maritime : 1000 cafés relance les commerces ruraux

En Seine-Maritime, les communes rurales peuvent désormais se saisir d’un nouvel appel à candidatures lancé par 1000 cafés avec la Banque des Territoires. Le dispositif vise les communes de moins de 3 500 habitants ainsi que les porteurs de projets souhaitant créer ou rouvrir un café de village. La préfecture de la région Normandie et de la Seine-Maritime relaie cette initiative alors que 62 % des communes françaises ne disposent plus de commerces de proximité, un constat qui concerne particulièrement les territoires ruraux.

Le commerce reste un enjeu territorial

Pour les projets retenus, 1000 cafés prévoit un accompagnement pouvant porter sur la faisabilité, la structuration du projet, la recherche d’un gérant, la mobilisation locale et le lancement. Le dispositif est cofinancé à 50 % par la Banque des Territoires et les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2026.

Pour les petites communes de Seine-Maritime, l’enjeu dépasse l’ouverture d’un simple commerce. Un café peut également devenir un lieu proposant plusieurs services et contribuer à maintenir une activité économique et sociale dans le centre-bourg. À l’échelle nationale, cette initiative répond à un problème de maillage commercial qui touche de nombreux territoires ruraux et qui pèse sur leur attractivité et l’accès aux services du quotidien.