Biocoop ouvre un nouveau magasin bio en centre-ville de Nancy

Le réseau Biocoop réinvestit le marché nancéien dès l’automne prochain, inaugurant une nouvelle surface de vente le 1er octobre au 17, rue Saint-Dizier, à la place de l'ancienne boutique La Bovida. Après la fermeture de son adresse périphérique de la rue Marcel Brot, l'enseigne choisit l'hypercentre pour capter une nouvelle clientèle urbaine et renforcer sa présence locale.

Cette installation marque le grand retour de l’enseigne dans la cité ducale. Le magasin proposera une offre complète alliant alimentation bio, vrac et produits locaux pour dynamiser le commerce de proximité urbain.

Une offre de proximité axée sur le local et le vrac

Fondé en 1986, Biocoop déploiera son concept axé sur l'agriculture durable et le commerce équitable. Les consommateurs y trouveront des fruits et légumes de saison, des produits frais et d'épicerie, avec un important rayon vrac et des articles d'hygiène écoresponsables. La nouvelle boutique valorisera fortement les circuits courts régionaux, répondant à la demande croissante pour une consommation éthique en milieu urbain.

Cette ouverture renforce l'attractivité du centre-ville de Nancy en misant sur une consommation responsable de proximité.