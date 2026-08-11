Un nouveau magasin Cuisines Références ouvre dans l'Aisne

Un nouveau spécialiste de la cuisine équipée débarque dans l'Aisne. À Laon, un nouveau showroom Cuisines Références vient d'ouvrir ses portes sous l’impulsion de Clément Dieu. Après quinze années passées dans le secteur de la cuisine équipée, cet entrepreneur passionné a choisi de mettre son expérience au service d’un projet qui lui ressemble, avec la volonté de s’inscrire durablement dans la vie économique et associative locale. Cette implantation concrétise son ambition de devenir chef d'entreprise à travers un projet fidèle aux valeurs de proximité et d'exigence portées par l’enseigne.

Un showroom de 200 m²

Le showroom de 200 m² est situé sur la zone commerciale Romanette et accueille le public depuis le 16 juin dernier. Il permet d'exposer sept cuisines, un espace salle de bains, un dressing et un salon. L'équipe est composée de Pierrick, également issu du secteur de la cuisine, et de Théo, nouvellement arrivé dans le métier.

Pour concrétiser cette ouverture, Clément Dieu a bénéficié de la Bourse aux Talents du groupe FBD (dont fait partie Cuisines Références) pour financer une partie de son projet. Ce dispositif, destiné aux professionnels expérimentés souhaitant rejoindre le réseau, prend la forme d'un prêt, remboursable uniquement après le remboursement du prêt bancaire ayant financé le projet. Au-delà de cette aide au financement, les nouveaux affiliés bénéficient d'un accompagnement personnalisé à chaque étape de leur projet, de la création du magasin à son ouverture.

Très attaché au territoire Laonnois, l'entrepreneur souhaite participer durablement à la vie locale en soutenant plusieurs acteurs du territoire, notamment le RCL (Rugby Club de Laon), des clubs de football et le club de tir de Laon ainsi que de nombreuses associations parmi lesquelles une association engagée dans la lutte contre la mucoviscidose.