APRR, filiale du groupe Eiffage, poursuit le déploiement de ses infrastructures destinées aux poids lourds électriques. Le 7 juillet 2026, le gestionnaire autoroutier a inauguré, en partenariat avec Milence, une station de recharge sur l'aire de Gevrey-Chambertin Est, en Côte-d'Or. Première installation de ce partenaire sur le réseau APRR, elle est équipée de quatre points de charge ultra-rapides de 400 kW, conçus pour répondre aux besoins des camions effectuant de longues distances.





Un réseau appelé à s'étendre

APRR exploite déjà sept stations de recharge électriques dédiées aux poids lourds et prévoit d'en compter une quinzaine d'ici 2027. Le déploiement se concentre sur trois grands corridors autoroutiers : Paris-Lyon, Luxembourg-Beaune et Dijon-Mulhouse, afin d'accompagner les principaux itinéraires du transport de marchandises en Europe.

À travers ce développement, APRR entend soutenir la réduction des émissions de CO₂ liées au transport de marchandises. En effet, les poids lourds sont à l'origine de près de 22 % des émissions de CO₂ du secteur des transports en France.

« L’autoroute est la colonne vertébrale indispensable pour réussir la décarbonation des transports à grande échelle. Notre stratégie de déploiement structurée autour de trois grands corridors stratégiques a pour objectif d’accompagner durablement et d’accélérer la conversion des poids lourds vers l’électrique», souligne Guillaume Hérent, directeur général des concessions autoroutières d'Eiffage en France.



