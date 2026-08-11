À Essuiles, Olivier Polo ouvre Pol-o Stock’age

Alors que ses parents cherchaient un entrepôt destiné à mettre à l’abri le matériel de leur Flower camping de la Trye situé à Bresles, Olivier Polo a eu un coup de foudre pour un bâtiment de 2 200 m2 basé à Essuiles. Depuis trois mois, il développe une activité de stockage, d’archivage et d’hivernage pour véhicules.



Une belle opportunité

Situé à une dizaine de kilomètres de Beauvais, de Saint-Just-en-Chaussée et de Bresles, le bâtiment, en bon état, avait un atout indéniable. Il a en effet pu l’acheter avec l’ensemble des racks qui s’y trouvaient afin de proposer du stockage en palettes. Olivier Polo a juste réalisé quelques travaux et enrichi l’offre de box en bois dont la capacité est de quatre, huit ou douze m3 avec des grilles de ventilation pour permettre une bonne aération : «Beaucoup proposent du stockage en containers mais les clients commencent à découvrir le principal inconvénient. Cela crée de la condensation, donc apporte de l’humidité. Financièrement, mes tarifs sont en dessous des prix pratiqués par mes concurrents», précise le jeune entrepreneur.

Ainsi, il faut compter 79 euros par mois pour un box d’une capacité de douze m3, 49 euros pour une capacité de huit m3 et 39 euros pour quatre m3. Concernant le tarif de stockage des palettes en rack, il est fixé à partir de 1,5 euro par jour pour les entreprises. À cela, il faut ajouter cinq euros d’entrée en stock et cinq euros de sortie de stock avec manutention au Fenwick. Pour les particuliers, il démarre à partir de 19 euros par mois pour un mètre maximum.

Séduire une large diversité de professionnels

Pour le moment, sa clientèle est composée en majorité de particuliers. Il entend communiquer davantage pour séduire une large diversité de professionnels : «Les box sont idéaux pour entreposer meubles, cartons, archives, matériel professionnel ou effets personnels, souligne t-il. C’est une bonne solution pour les entreprises de Beauvais et de l’Oise souhaitant libérer de la place dans leurs locaux. 200 m2 sont à température régulée et climatisée. Cela est parfait pour l’archivage ou pour protéger les éléments numériques ou électroniques».

Pol-o Stock’age s’adresse notamment aux transporteurs qui recherche une solution de stockage temporaire pour leurs clients ou un espace de débord pour leurs marchandises; aux e-commerçants qui veulent développer leur activité sans être limité par le manque de place, comme aux artisans (plombiers, électriciens, chauffagistes, menuisiers, entreprises du bâtiment) pour stocker leur matériel, équipements et fournitures.

Dans tous les cas, l’entrepôt sécurisé par des caméras et des alarmes est accessible sur rendez-vous : «Nous sommes flexibles. Nous entendons offrir une alternative locale, humaine et fiable face aux grandes enseignes de stockage», précise Olivier Polo.